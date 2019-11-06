Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Tapfer wie ein Indianer! Das Uniklinikum in Erlangen ist eines der 10 größten Polytrauma-Zentren Deutschlands. Hier versorgen die Ärzte jährlich mehr als 240 Schwerverletzte. In die Notaufnahme kommen auch kleine Patienten wie Marlon. Der Junge ist beim Spielen auf den Arm gefallen und hat große Schmerzen. Zusammen mit seinen Eltern wartet er auf Dr. Nina Renner, Fachärztin der Unfallchirurgie. Und: Beinbruch durch Baum! Unfallklinik Murnau. Es ist 17 Uhr. Per Heli kommt ein Notfall-Patient mit einer schweren Verletzung am Unterschenkel. Der Mann ist bei Bewusstsein, dennoch muss er sofort in den Schockraum. Rechte: kabel eins

