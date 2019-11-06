Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Verrenkungsbruch

Kabel EinsStaffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Heute u. a.: Verrenkungsbruch

Heute u. a.: VerrenkungsbruchJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 10: Heute u. a.: Verrenkungsbruch

61 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Verrenkungsbruch! Universitätsklinikums in Münster. Richard hatte vor gut zwei Wochen einen Unfall. Die erste Diagnose war eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde. Doch vor ein paar Tagen bekam der 66-Jährige massive Schmerzen im Nacken. Was verbirgt sich tatsächlich dahinter? Und: Gefahr auf Querschnittslähmung! Leipzig Klinikum St. Georg. Die Flugrettung bringt einen 70jährigen Patienten, der einen schweren Autounfall hatte. Der Mann kommt sofort in den Schockraum. Und die erste Diagnose verheißt nichts Gutes: Querschnittssverletzung. Wird er jemals wieder laufen können? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen