Heute u. a.: Verrenkungsbruch
Achtung Notaufnahme
Folge 10: Heute u. a.: Verrenkungsbruch
61 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Verrenkungsbruch! Universitätsklinikums in Münster. Richard hatte vor gut zwei Wochen einen Unfall. Die erste Diagnose war eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde. Doch vor ein paar Tagen bekam der 66-Jährige massive Schmerzen im Nacken. Was verbirgt sich tatsächlich dahinter? Und: Gefahr auf Querschnittslähmung! Leipzig Klinikum St. Georg. Die Flugrettung bringt einen 70jährigen Patienten, der einen schweren Autounfall hatte. Der Mann kommt sofort in den Schockraum. Und die erste Diagnose verheißt nichts Gutes: Querschnittssverletzung. Wird er jemals wieder laufen können? Rechte: kabel eins
