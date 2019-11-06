Heute u. a.: Rettungsflug unter schwierigen BedingungenJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 11: Heute u. a.: Rettungsflug unter schwierigen Bedingungen
61 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Rettungsflug unter schwierigen Bedingungen Der ADAC Rettungshubschrauber Christoph 1. Über die Leitstelle geht ein Notruf ein: Selbstmordversuch. Die Patientin hat eine schwere Rauchgasvergiftung. Das Rettungsteam muss sich beeilen, denn der Zustand der Frau ist kritisch. Bei schlechtesten Wetterbedingungen und einsetzender Dämmerung wird der Flug zu einem riskanten Unternehmen. Diagnose: Genickbruch! Ein Mann liegt nach einem schweren Treppensturz in Bielefeld im Krankenhaus. Die Untersuchungsergebnisse sind ein Schock. Der Patient hat sich den zweiten Halswirbel gebrochen. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
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