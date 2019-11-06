Heute u. a.: Wach-OP am HirnJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 13: Heute u. a.: Wach-OP am Hirn
Wach-OP am Hirn Auf die Neurochirurgen des Klinikums rechts der Isar in München wartet ein schwerer Fall. Sie haben bei einem 44jährigen Schweden einen vier Zentimeter großen Gehirntumor entdeckt, den sie in einer Wach-OP entfernen. Die besondere Herausforderung: Der Tumor sitzt nah am Sprachzentrum. Die Gefahr, dass hier wichtige Areale beschädigt werden, ist groß. Und: Rugbyspiel mit schweren Folgen! Ein 27-Jähriger Rugbyspieler hat sich während eines Spiels am Knie verletzt. Ärzte im Berliner Krankenhaus stellen eine Diagnose: Die Verletzungen sind so schlimm, dass die Rugbykarriere des jungen Mannes auf der Kippe steht. Rechte: kabel eins
