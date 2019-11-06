Heute u. a.: Schockraum nach MotorradunfallJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 14: Heute u. a.: Schockraum nach Motorradunfall
Schockraum nach Motorradunfall. Ein 20-Jähriger Motorradfahrer ist mit 80km/h mit einem Fahrradfahrer kollidiert und wird von Rettungskräften in den Schockraum des Uniklinikums Münster gebracht. Das Ärzteteam diagnostiziert ein schweres Schädelhirntrauma. Ob der Mann außerdem gefährliche Hirnblutungen hat, muss ein CT zeigen. Und: Nasenbruch zum Geburtstag! Ein 89-jähriger Mann kommt per Rettungswagen in die Leipziger Notaufnahme. Er ist beim Spaziergang schwer gestürzt. Sein Gesicht ist blutüberströmt. Unter dem provisorischen Verband wird das Ausmaß seiner Verletzung schnell deutlich. Der Mann muss unbedingt geröntgt werden. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick