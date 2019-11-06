Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Schockraum nach Motorradunfall

Kabel EinsStaffel 2Folge 14vom 06.11.2019
Heute u. a.: Schockraum nach Motorradunfall

Heute u. a.: Schockraum nach MotorradunfallJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 14: Heute u. a.: Schockraum nach Motorradunfall

61 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schockraum nach Motorradunfall. Ein 20-Jähriger Motorradfahrer ist mit 80km/h mit einem Fahrradfahrer kollidiert und wird von Rettungskräften in den Schockraum des Uniklinikums Münster gebracht. Das Ärzteteam diagnostiziert ein schweres Schädelhirntrauma. Ob der Mann außerdem gefährliche Hirnblutungen hat, muss ein CT zeigen. Und: Nasenbruch zum Geburtstag! Ein 89-jähriger Mann kommt per Rettungswagen in die Leipziger Notaufnahme. Er ist beim Spaziergang schwer gestürzt. Sein Gesicht ist blutüberströmt. Unter dem provisorischen Verband wird das Ausmaß seiner Verletzung schnell deutlich. Der Mann muss unbedingt geröntgt werden. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen