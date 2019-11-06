Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Angst vor Spritzen

Kabel EinsStaffel 2Folge 15vom 06.11.2019
Heute u. a.: Angst vor Spritzen

Achtung Notaufnahme

Folge 15: Heute u. a.: Angst vor Spritzen

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Angst vor Spritzen! Notaufnahme im Uniklinikum Erlangen. Unfallchirurgin Dr. Milena Pachowsky hat einen neunjährigen Patienten, der beim Spielen in einen Nagel getreten ist. Der Nagel ist mittlerweile wieder draußen, die Schmerzen sind aber geblieben. Doch die sind das kleinste Übel für das Kind - viel schlimmer ist die Spritze, die die Ärztin ihm geben muss. Und: Samstagnacht in München. Die beiden Rettungsassistenten Klaus Hippe und Enver Güvec werden zu einem Notfall gerufen: Ein schwerer Treppensturz. Ob der Patient bei Bewusstsein ist, ist unklar. Doch am Unfallort angekommen stehen die Rettungsassistenten vor verschlossenen Türen. Rechte: kabel eins

