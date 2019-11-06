Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 18vom 06.11.2019
Schlägerei vorm Club! Notruf für die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Enver Güvec aus München: Massenschlägerei vor einem Club. Zusammen mit der Polizei sind die Rettungskräfte am Einsatzort: Doch können sie möglichen Verletzten helfen, ohne selbst Gefahr zu laufen, Schläge abzubekommen? Und : Neues Leben für ein afghanisches Mädchen. Die 12-Jährige Afghanin Kubra hat sich als kleines Kind den Fuß so verbrannt, dass der sich durch das Narbengewebe zusammengezogen hat und nach oben gewachsen ist. Laufen kann sie nur mit Gehhilfen. Rechte: kabel eins

