Kabel EinsStaffel 2Folge 19vom 06.11.2019
62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Horrorcrash Fahrrad gegen Motorrad!Unfall-Drama in Murnau. Die Meldung: Schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer ist mit einer Fahrradfahrerin bei Tempo 100km/h kollidiert. Beide Patienten werden per Helikopter in die Klinik gebracht, zwei Schockraumteams sind im Einsatz. Das Ergebnis der ersten Untersuchung des Motorradfahrers ist verheerend. UndMeldung: Amoklauf!Gefährlicher Einsatz für die Rettungssanitäter Andrea und Jörg in Leipzig. Ein Jugendlicher droht in einem Jugendheim mit einer Waffe um sich zu schießen. Gemeinsam mit Spezialeinheiten der Polizei machen sich die beiden auf das Schlimmste gefasst. Rechte: kabel eins

