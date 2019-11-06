Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Brautpaar in der Notaufnahme

Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Heute u. a.: Brautpaar in der Notaufnahme

Heute u. a.: Brautpaar in der NotaufnahmeJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 2: Heute u. a.: Brautpaar in der Notaufnahme

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mannheim am Morgen. Rettungssanitäter Torsten Katzenmaier und Rettungsassistentin Lisa Kroiher sind unterwegs zu ihrem Einsatz: Polizisten haben den RTW angefordert. Die Meldung: Alkoholvergiftung. Nach 24 Jahren im Rettungsdienst hat Torsten schon so eine Ahnung? Und Brautpaar in der Notaufnahme! Samstagnachmittag in Bielefeld. Wie so oft ist die Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses voll. Aber heute sitzt ein besonderes Paar im Wartebereich. Thorsten und Conny haben sich gerade erst das Ja-Wort gegeben, müssen allerdings einen kurzen Feier-Stop einlegen. Der Ring steckt, doch der Daumen ist blau. So kann die Party nicht losgehen. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen