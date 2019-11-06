Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heute u. a.: Quadunfall

Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 06.11.2019
62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Quadunfall! Marienhospital in Stuttgart, eins der größten Krankenhäuser der Region. Der Rettungsdienst bringt den nächsten Notfall. Ein Mann hatte mit seinem Quad einen schweren Auffahrunfall. Unfallchirurgin Dr. Verena Weisenberger ist zur Stelle. Und: Kaiserschnitt! Kurz vor acht Uhr in der Geburtshilfe im Rechts der Isar. Oberärztin Dr. Silvia Lobmaier aus München tritt ihren 24-Stunden-Dienst an. Sie hat heute einen langen Tag vor sich, denn es wartet bereits sehnsüchtig eine werdende Mutter auf die Ärztin. Rechte: kabel eins

