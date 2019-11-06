Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Motorrad-Desaster

Kabel EinsStaffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Heute u. a.: Motorrad-Desaster

Heute u. a.: Motorrad-DesasterJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 9: Heute u. a.: Motorrad-Desaster

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Motorrad Desaster! Schockraumalarm in der Unfallklinik Murnau. Ein Patient hatte einen schweren Motorradunfall. Der Mann wird per Helikopter in die Notaufnahme gebracht, er ist mit seinem Bike gegen einen Baum gekracht. Die Ärzte wissen, solche Unfälle können böse ausgehen. Und: Wohnungsrettung! Mannheim. Rettungssanitäter Torsten Katzenmaier und seine Kollegin Lisa Kroiher müssen einen Mann aus seiner Wohnung ins Krankenhaus bringen. Doch die Umstände vor Ort sind katastrophal und die beiden Sanitäter kommen körperlich und emotional an ihre Grenzen. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen