Anwälte im Einsatz
Folge 1: Traummann mit Hindernissen
45 Min.Ab 12
Chris Mahler hat vor 14 Jahren seinen Job als Mechaniker aufgegeben. Seitdem kümmert er sich um die Kinder, während seine Frau Natalie Karriere macht. Doch plötzlich setzt die 36-Jährige ihren Mann vor die Tür und verlangt die Scheidung. Was steckt hinter Natalies Entscheidung? Und wie kann Rechtsanwalt Giorgio Forliano seinem Mandanten helfen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1