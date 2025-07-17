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Anwälte im Einsatz

Hilflos

SAT.1Staffel 4Folge 7vom 17.07.2025
Hilflos

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Anwälte im Einsatz

Folge 7: Hilflos

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Für Sandra Peters beginnt ein Albtraum: Erst wird ihre 19-jährige Tochter Isa von ihrem Tanzlehrer vergewaltigt. Dann schiebt der 35-Jährige dem Mädchen auch noch die Verantwortung dafür in die Schuhe und behauptet, dass sie die Initiative ergriffen hat. Ein harter Fall für Rechtsanwältin Alicia Valiulova, die die Wahrheit ans Licht bringen will!

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