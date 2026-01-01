Anwälte im Einsatz
Folge 18: Abrissparty
46 Min.Ab 12
Vorschrift ist Vorschrift - auch wenn es die ganze Existenz kostet! Diese bittere Erfahrung muss Familie Breuer machen, als das Bauamt feststellt, dass das Haus der Familie zu nah ans Nachbargrundstück gebaut wurde und deshalb abgerissen werden soll! Im Kampf um jeden Zentimeter des Eigenheims fördert Anwältin Helga Nachtigall eine böse Überraschung zu Tage.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1