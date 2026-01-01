Drei Männer und ein LottoscheinJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 19: Drei Männer und ein Lottoschein
46 Min.Ab 12
Toni Ebbers ist sich sicher, dass sich sein ganzes Leben verändern wird, als er erfährt, dass er mit seiner Tippgemeinschaft sechs Richtige geholt hat! Doch seine Kumpels denken gar nicht daran, den Gewinn zu teilen! Kann Barbara von Minckwitz beweisen, dass ihrem Mandanten ein Teil des Gewinnes zusteht?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1