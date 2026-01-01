Anwälte im Einsatz
Folge 12: Um Leben und Tod
46 Min.Ab 12
Als die fünfjährige Nele nach einem Unfall ins Koma fällt und die Ärzte ihren Hirntod feststellen, stehen ihre Eltern vor der Entscheidung ihres Lebens! Während Neles Vater nicht mehr an eine Rettung glaubt und die Maschinen abstellen lassen will, hofft Mutter Katrin noch auf eine Chance. Gemeinsam mit ihr kämpft Rechtsanwalt Niklas Dittberner um das Leben des kleinen Mädchens!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1