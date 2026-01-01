Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Gejagt

SAT.1Staffel 4Folge 9
Gejagt

GejagtJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 9: Gejagt

45 Min.Ab 12

Streifenpolizistin Nina Kruse übernimmt neuerdings ständig zusätzliche Schichten. Im Einsatz eckt die sonst so ausgeglichene Polizistin nur noch an. Als sie wegen Körperverletzung im Amt angezeigt wird, weiß sie sich nicht mehr anders zu helfen und schaltet Rechtsanwalt Claus Pinkerneil ein. Der findet bald heraus, dass seine Mandantin in Lebensgefahr schwebt!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen