Anwälte im Einsatz
Folge 20: Ein Hauen und Stechen
45 Min.Ab 12
Verzweifelt wendet sich Celine Osthoff an Rechtsanwältin Ulrike Tasic. Die Tattoo-Künstlerin wird beschuldigt, ihren Chef umgebracht zu haben. Trotz belastender Indizien gegen ihre Mandantin glaubt die Juristin an die Unschuld der jungen Frau. Doch wer hat Arnold Raave getötet?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1