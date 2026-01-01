Ein verhängnisvolles KlassentreffenJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 11: Ein verhängnisvolles Klassentreffen
45 Min.Ab 12
Rechtsanwalt Bernd Römer trifft auf seinem 20-jährigen Abi-Treffen seine alte Schulclique wieder. Doch die Wiedersehensfreude ist nicht von langer Dauer. Nur wenige Tage später beginnt eine mysteriöse Reihe von Mordanschlägen auf die Clique. Bernd Römer unternimmt alles, um den Täter zu finden und seine Freunde und sich außer Lebensgefahr zu bringen!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1