Anwälte im Einsatz
Folge 8: Ein Vater zuviel
45 Min.Ab 12
Jahrelang haben Sina und Lutz Tewel auf diesen Moment hingefiebert. Doch als sie endlich ihr syrisches Waisenbaby zu sich nehmen dürfen, droht ihr Glück mit einem Mal zu zerplatzen. Denn plötzlich steht ein Mann vor der Tür, der behauptet, der leibliche Vater des kleinen Jungen zu sein. Rechtsanwalt Ralf Vogel unternimmt alles Menschenmögliche, damit das Baby bei den Tewels bleiben kann.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1