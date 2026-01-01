Anwälte im Einsatz
Folge 17: Unsichtbare Bedrohung
44 Min.Ab 12
Das Leben von Polizistin Sonja Friebe gerät völlig aus den Fugen, als sie nach einem Routineeinsatz einen Drohbrief erhält. Das ist nur der Auftakt zu einer immer schlimmer werdenden Stalking-Serie. Rechtsanwalt Florestan Goedings setzt alles daran, Sonjas Stalker aufzuspüren, doch als der Lebensgefährte seiner Mandantin verschwindet, beginnt für den Juristen ein Rennen gegen die Zeit.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1