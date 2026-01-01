Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 3
Folge 3: Hilf mir mein Schwesterherz

45 Min.Ab 12

Nadja ist überzeugt davon, dass ihr Bruder Sam zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Doch niemand glaubt ihr, dass er kein Mörder ist. Aus Verzweiflung greift sie zu drastischen Mitteln und droht sich vom Dach eines Hauses zu stürzen. Rechtsanwalt Bernd Römer ist alarmiert und will Sams Unschuld beweisen. Niemand weiß, in welche Gefahr sich alle Beteiligten dadurch begeben.

SAT.1
