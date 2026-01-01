Anwälte im Einsatz
Folge 101: Hier spukt's
46 Min.Ab 12
Die hochschwangere Maren fühlt sich nicht wohl in dem Landhaus, das sie und ihr Mann Stefan vor zwei Monaten bei einer Zwangsversteigerung erworben haben. Irgendetwas Unheimliches geht in dem Haus vor. Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas glaubt nicht an Spuk. Doch gibt es wirklich eine logische Erklärung für die mysteriösen Vorfälle?
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1