Anwälte im Einsatz
Folge 103: Rette mich vor meinen Eltern!
45 Min.Ab 12
Linda sieht, wie ihre jüngere Schwester Nelly von ihren Mitschülern heftig gemobbt wird, weil sie immer dicker wird und zunehmend verwahrlost. Doch den übergewichtigen Eltern ist das gleichgültig. Linda reicht es: Zusammen mit Rechtsanwalt Ralf Vogel kämpft sie dafür, die 14-Jährige zu sich nehmen zu dürfen. Doch ihre gewissenlosen Eltern wollen das mit allen Mitteln verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1