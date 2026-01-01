Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Rette mich vor meinen Eltern!

SAT.1Staffel 4Folge 103
Rette mich vor meinen Eltern!

Rette mich vor meinen Eltern!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 103: Rette mich vor meinen Eltern!

45 Min.Ab 12

Linda sieht, wie ihre jüngere Schwester Nelly von ihren Mitschülern heftig gemobbt wird, weil sie immer dicker wird und zunehmend verwahrlost. Doch den übergewichtigen Eltern ist das gleichgültig. Linda reicht es: Zusammen mit Rechtsanwalt Ralf Vogel kämpft sie dafür, die 14-Jährige zu sich nehmen zu dürfen. Doch ihre gewissenlosen Eltern wollen das mit allen Mitteln verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen