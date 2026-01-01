Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Ich will mein Leben zurück!

SAT.1Staffel 4Folge 105
Ich will mein Leben zurück!

Ich will mein Leben zurück!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 105: Ich will mein Leben zurück!

46 Min.Ab 12

Monika Schäfer ist verzweifelt: Nach einem mysteriösen Unfall hat sie ihr Gedächtnis verloren und erkennt weder ihren Mann noch ihren dreijährigen Sohn wieder. Doch es kommt noch schlimmer für die 35-Jährige: Kurz vor ihrem Unfall hatte sie Rechtsanwalt Bernd Römer angerufen, weil sie offenbar in Gefahr war. Der Anwalt recherchiert fieberhaft in der Vergangenheit seiner Mandantin und stößt auf ein unerwartetes Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen