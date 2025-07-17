Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Paulas Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 107vom 17.07.2025
Paulas Geheimnis

Paulas GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 107: Paulas Geheimnis

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Paula lebt seit der Scheidung ihrer Eltern bei ihrem Vater und dessen neuer Familie. Paulas Mutter Mareen ist Stewardess und viel unterwegs, deshalb ist sie geschockt, als sie ihre Tochter plötzlich völlig verändert wiedersieht: Paula ist abgemagert, schwänzt die Schule und klaut. Mareen versucht verzweifelt, herauszufinden, was mit ihrer Tochter los ist, aber Paula macht dicht. Erst Rechtsanwältin Brygida Braun gelingt es, den Grund für Paulas Veränderung aufzudecken.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen