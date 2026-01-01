Anwälte im Einsatz
Folge 111: Ausgezogen
45 Min.Ab 12
Fitnesstrainerin Emma entdeckt in ihrem WG-Zimmer versteckte Kameras, die seit ihrem Einzug Live-Aufnahmen auf eine kostenpflichtige Internetseite senden. Emmas Mitbewohnerinnen betreiben diese Seite und haben die Ahnungslosigkeit der 29-Jährigen gezielt ausgenutzt. Emma wendet sich an Rechtsanwältin Helga Nachtigall. Denn durch diese Website steht ihre ganze Karriere auf dem Spiel - und bald darauf noch viel mehr als das!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1