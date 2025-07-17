Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Du schlägst mein Kind nicht!

SAT.1Staffel 4Folge 113vom 17.07.2025
Du schlägst mein Kind nicht!

Du schlägst mein Kind nicht!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 113: Du schlägst mein Kind nicht!

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Auf einer Grillparty wird der zwölfjährige Kevin Schulz vom jähzornigen Nachbarn Rüdiger Klose grundlos geohrfeigt. Es ist der Auftakt einer Mobbing-Welle, die Familie Schulz übel zusetzt. Rechtsanwalt Bernd Römer unternimmt alles, um die unfaire Hetze zu unterbinden und die Schulzes vor den feigen Anfeindungen zu schützen!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen