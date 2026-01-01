Anwälte im Einsatz
Folge 119: Warum hast du das getan!
45 Min.Ab 12
Seitdem Pia und Malte vor einem Jahr Eltern geworden sind, hat sich das Paar aus den Augen verloren. Als Pia herausfindet, dass Malte sie mit der 25-jährigen Prostituierten Vivien hintergeht, will Pia sich trennen und sucht Hilfe bei Rechtsanwältin Eileen Minner.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1