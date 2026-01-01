Anwälte im Einsatz
Folge 120: Wo ist meine Tochter?
45 Min.Ab 12
Als Karo Jacob ihre kleine Ida auf einer Parkbank stillt, wird sie brutal überfallen und betäubt. Als sie erwacht, fehlt von dem viermonatigen Säugling jede Spur! Eine fieberhafte Suche nach dem Kind beginnt. Auch Karo gerät ins Visier der polizeilichen Ermittlungen, weshalb sie sich an Anwältin Barbara von Minckwitz wendet. Die Juristin unternimmt alles, um den wahren Täter - vor allem aber die kleine Ida - zu finden.
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1