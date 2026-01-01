Anwälte im Einsatz
Folge 123: Wer tur mir sowas an?
45 Min.Ab 12
Katja Junker hat panische Angst: Ein Unbekannter war nachts in ihrem Schlafzimmer und stalkt die 32-Jährige mit Nacktfotos und Briefen. Anwältin Sylvia Beutler-Krowas unternimmt alles, um den Täter schnell zu überführen. Aber alle Spuren führen zunächst ins Leere. Doch dann macht die Anwältin eine unglaubliche Entdeckung ...
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1