Anwälte im Einsatz
Folge 124: Kampf um Jakob
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Carolin Blum ist fassungslos: Weil ihr Ex-Mann plötzlich behauptet, dass sie Alkoholikerin ist, nimmt das Gericht ihr den gemeinsamen Sohn weg. Rechtsanwalt Bernd Römer unternimmt alles, um die Anschuldigung zu widerlegen. Doch dann tauchen plötzlich verfängliche Party-Fotos von Carolin auf, die ein ganz neues Licht auf den Fall werfen.
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1