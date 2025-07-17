Sag, dass du mich liebst!Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 125: Sag, dass du mich liebst!
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Die 41-jährige Ines zieht gemeinsam mit ihrer Tochter Hanna zu ihrem Freund Jörg und dessen Tochter Mina. Doch das Patchwork-Glück währt nicht lange. Erst verschwindet die 14-jährige Mina spurlos, wenig später taucht eine ominöse Unbekannte auf, die Ines und ihrer Familie droht. Kann Ines mithilfe ihrer Anwältin Kathrin Ruttloff die Identität und die Absichten der merkwürdigen Fremden aufdecken?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1