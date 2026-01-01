Anwälte im Einsatz
Folge 126: Bitte leg nicht auf!
Sandra erhält mitten auf der Straße einen Anruf von einer unbekannten Frau, die dringend ihre Hilfe braucht. Nina wurde verschleppt und Sandra ist ihre einzige Hoffnung. Zusammen mit Anwalt Niklas Dittberner versucht Sandra Nina aufzuspüren. Doch der Telefonkontakt darf keinesfalls abreißen und die Zeit spielt gegen sie. Denn nicht nur Ninas Leben steht auf dem Spiel!
Anwälte im Einsatz
