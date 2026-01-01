Anwälte im Einsatz
Folge 21: Tod in der Sauna
46 Min.Ab 12
Bodybuilder Robert steht unter Schock! Erst findet er heraus, dass seine Frau Melanie ihn betrügt, dann wird sie kurz danach tot in der Sauna ihres Fitnessstudios gefunden. Robert gerät sofort unter Verdacht. War es Mord aus Eifersucht? Oder kann Rechtsanwalt Niklas Dittberner Roberts Unschuld beweisen?!
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1