Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Heldin im Rollstuhl

SAT.1Staffel 4Folge 27
Heldin im Rollstuhl

Heldin im RollstuhlJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 27: Heldin im Rollstuhl

46 Min.Ab 12

Eigentlich wollte sie nur zwei Mädchen helfen, die bedrängt wurden. Dann wird Kim innerhalb von Sekunden selbst zum Opfer. Und danach ist für die sportbegeisterte 31-Jährige nichts mehr wie vorher. Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz setzt alles daran, die Täter zu finden, aber auch ihrer Mandantin Mut für ihr neues Leben zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen