SAT.1Staffel 4Folge 33
Folge 33: Unfall mit Folgen

45 Min.Ab 12

Clara und Florian freuen sich riesig auf ihre Hochzeit. Die Vorbereitungen für den großen Tag laufen bereits auf Hochtouren, als Clara angefahren wird und der Fahrer flieht. Im Krankenhaus spürt die junge Frau ihre Beine nicht mehr und schaltet einen Anwalt ein, der sich gemeinsam mit der Polizei auf die Suche nach dem Unfallverursacher macht. Dabei stößt der Anwalt auf eine ungeheuerliche Spur.

SAT.1
