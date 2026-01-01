Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 39
Folge 39: Sprich mit mir

46 Min.Ab 12

Annika Huberts schmerzt es nach wie vor, dass ihr Ehemann Rene Huberts sich von ihr getrennt hat und ausgezogen ist. Doch es kommt noch schlimmer: Ihre gemeinsame Tochter Fiona spricht nach einem Wochenende mit ihrem Vater plötzlich kein Wort mehr und hat ein heftiges Hämatom am Arm. Wird sie etwa von ihrem Vater geschlagen? Mit Hilfe von Anwalt Bernd Römer versucht die verzweifelte Mutter ihrer kleinen Tochter zu helfen.

