Anwälte im Einsatz
Folge 42: Ich beobachte dich!
45 Min.Ab 12
Als eines Nachts ein Einbrecher in ihr Haus eindringt, kann Rieke Neumann gerade noch mit ihren Töchtern fliehen. Doch damit nimmt der Albtraum erst seinen Anfang, denn jemand scheint es auf die Familie abgesehen zu haben. Rechtsanwalt Niklas Dittberner setzt alles daran, den Täter zu finden, bevor Schlimmeres passiert.
