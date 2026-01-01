Anwälte im Einsatz
Folge 43: Entscheidung aus Liebe
46 Min.Ab 12
Linda Rahde fällt aus allen Wolken, als ihre große Liebe Mario sich von einem auf den anderen Tag plötzlich scheiden lassen will. Rechtsanwältin Brygida Braun hat alle Hände voll damit zu tun, ihre verzweifelte Mandantin vor den fiesen Attacken des Noch-Ehemanns zu schützen und den wahren Grund für die unerwartete Trennung herauszufinden. Denn eines ist klar: Mario liebt Linda über alles.
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1