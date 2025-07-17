Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Erblindet!

SAT.1Staffel 4Folge 45vom 17.07.2025
Erblindet!

Anwälte im Einsatz

Folge 45: Erblindet!

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Die alleinerziehende Mutter Tina Kemper bricht eines Tages bei ihrer Arbeit als Lackiererin in einer Kunststoff-Fabrik zusammen. Die Diagnose ist ein Schock: Tina ist durch eine Methanol-Vergiftung erblindet und es ist nicht klar, ob sie jemals wieder sehen wird. Als ihr Arbeitgeber ihr dann auch noch kündigt, wird Rechtsanwältin Helga Nachtigall eingeschaltet. Die Juristin vermutet, dass es sich nicht nur um einen unglücklichen Arbeitsunfall gehandelt hat ...

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

