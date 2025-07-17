Anwälte im Einsatz
Folge 45: Erblindet!
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Tina Kemper bricht eines Tages bei ihrer Arbeit als Lackiererin in einer Kunststoff-Fabrik zusammen. Die Diagnose ist ein Schock: Tina ist durch eine Methanol-Vergiftung erblindet und es ist nicht klar, ob sie jemals wieder sehen wird. Als ihr Arbeitgeber ihr dann auch noch kündigt, wird Rechtsanwältin Helga Nachtigall eingeschaltet. Die Juristin vermutet, dass es sich nicht nur um einen unglücklichen Arbeitsunfall gehandelt hat ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Reality
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1