Anwälte im Einsatz
Folge 47: Polizist am Pranger
46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Ein Routineeinsatz stellt das Leben von Polizist Andreas auf den Kopf: Im Netz taucht ein Video auf, das zeigt, wie er einen Demonstranten hart attackiert! Plötzlich sieht sich der 46-jährige Familienvater öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1