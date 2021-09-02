Anwälte im Einsatz
Folge 51: Freiheit auf Raten
46 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 12
Als die 16-jährige Elena von ihrer ersten großen Liebe Jonas verlassen wird und ihn wenig später mit einem anderen Mädchen erwischt, rastet sie aus und wird vom Jugendamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1