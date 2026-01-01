Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Erbarmungslos

SAT.1Staffel 4Folge 53
Erbarmungslos

ErbarmungslosJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 53: Erbarmungslos

46 Min.Ab 12

Beim Joggen entdeckt Rechtsanwalt Niklas Dittberner ein hilfloses Punker-Mädchen, das in den Wehen liegt. Der Jurist sorgt dafür, dass die 16-Jährige ins Krankenhaus gebracht wird, wo sie ein gesundes Baby zur Welt bringt. Da Marie auf der Straße lebt, schaltet die Klinik das Jungendamt ein, das der jungen Mutter das Kind wegnehmen will. Der engagierte Jurist unternimmt alles, damit Marie ihr Kind behalten kann, doch es gibt einen verdeckten Gegenspieler.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen