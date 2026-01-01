Anwälte im Einsatz
Folge 54: Um den Finger gewickelt
46 Min.Ab 12
Die neuen Mieterinnen von Anja und ihrem Mann Stefan zahlen keine Miete. Doch im Gegensatz zu Anja scheint Stefan das nicht zu stören. Er nimmt die attraktiven Frauen sogar in Schutz - mit fatalen Folgen. Kann Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz die Familie vor dem finanziellen Ruin bewahren?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
