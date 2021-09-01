Anwälte im Einsatz
Folge 55: Der gemobbte Daddy
45 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 12
Vertriebsleiter Arne Vollmann hat vor einem Jahr Elternzeit genommen und die Zeit mit seinen Kindern sehr genossen. Doch als er nun zurück zur Arbeit kommt, erlebt er eine böse Überraschung: Seine Stelle ist neu vergeben und sein Chef setzt alles daran, um ihn loszuwerden. Rechtsanwalt Bernd Römer kämpft für die Rechte des Familienvaters.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1