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Anwälte im Einsatz

Der gemobbte Daddy

SAT.1Staffel 4Folge 55vom 01.09.2021
Der gemobbte Daddy

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Anwälte im Einsatz

Folge 55: Der gemobbte Daddy

45 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 12

Vertriebsleiter Arne Vollmann hat vor einem Jahr Elternzeit genommen und die Zeit mit seinen Kindern sehr genossen. Doch als er nun zurück zur Arbeit kommt, erlebt er eine böse Überraschung: Seine Stelle ist neu vergeben und sein Chef setzt alles daran, um ihn loszuwerden. Rechtsanwalt Bernd Römer kämpft für die Rechte des Familienvaters.

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