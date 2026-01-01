Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 57
Folge 57: Das war Mord

45 Min.Ab 12

Sandra Seeberg ist fassungslos: Ihre Mutter soll nach einer harmlosen Nierenstein-Operation urplötzlich an einem Herzinfarkt gestorben sein. Anwältin Catherina Hellbach unternimmt alles, um den mysteriösen Tod der 55-Jährigen aufzuklären. Bei ihren Nachforschungen macht sie eine furchtbare Entdeckung.

SAT.1
