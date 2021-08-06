Anwälte im Einsatz
Folge 58: Wovor hast du Angst?
45 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 12
Petra Berning macht sich große Sorgen um ihr Patenkind Lea. Denn die Zehnjährige steht verheult vor ihrer Tür und will partout nicht mehr nach Hause. Den Grund dafür will sie nicht verraten.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1