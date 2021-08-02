Anwälte im Einsatz
Folge 64: Mein letzter Wunsch!
46 Min.Folge vom 02.08.2021Ab 12
Ingrid ist schwer krank und hat vor ihrem Tod den großen Wunsch, ihre Tochter zu finden, die sie damals zur Adoption freigeben musste. Sie soll ein Teil des Hotels erben, das Ingrid in fünfter Generation betreibt. Bildrechte: Sat.1/iStockphoto.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1