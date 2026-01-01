Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 68
46 Min.Ab 12

Vor zehn Jahren haben die Eheleute Carla und Hannes Bertrams ihren damals sechsjährigen Sohn Timo verloren, der am helllichten Tag beim Spielen spurlos verschwand. Jetzt haben sie sich dazu durchgerungen, den Jungen für tot erklären zu lassen. Kurz nachdem die Entscheidung öffentlich wird, taucht Timo plötzlich wieder auf!

